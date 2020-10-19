Monster Energy Pacific Punch - энергетик со вкусом русалки

Обычная банка энергетика Monster не славится сногсшибательным дизайном. Логотип, изображенный на ней, кстати, составлен не из трех еврейских букв Вау, а из двух Вау и одной Заин, что соответствует числу 676, а не 666.

Энергетический напиток Monster Energy Pacific Punch поставляется в банке с особенным принтом. Это, вероятно, единственное, что может побудить конечного пользователя отдать предпочтение этому напитку, потому что его вкус мало чем отличается от Monster Energy Punch, который кажется бесподобным только при исключительно умеренном потреблении - не больше двух-трех маленьких глотков, после чего энергетик растекается по гортани бездумной смесью приторных ароматизаторов.

На банке изображена пленительная полуобнаженная русалка или ростра, полюбившаяся морякам и тем, кто увлекается парусным спортом. В компании обаятельной русалки даже вкус Monster Energy Pacific Punch обогащается пикантным и запоминающимся букетом. Воспитательная функция напитка подчеркивается и убедительной просьбой умереть без потери чести и достоинства.

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